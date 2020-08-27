Hedef gösterildiğini belirten Uygur Türk'ü iş kadınından suç duyurusu - Son Dakika

ÇİN vatandaşı Uygur Türkü asıllı iş kadını M.A., soysal medyada "Doğu Türkistanlılar'a ihanet ettiği, ajan olduğu" söylemleriyle hedef gösterildiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. M.A, dilekçesinde "Hedef gösterilmem nedeniyle gelen ölüm tehdidi ve hakaret içerikli mesajlar yüzünden yaşadığım buhran nedeniyle sosyal yaşamımı ve ticari hayatımı sürdüremiyorum" dedi.

M.A, Y.T. isimli kişinin sosyal medya hesaplarından kendisini "işbirlikçi, hain, ajan" olarak hedef gösterdiğini, iş yeri adresi ve cep telefonunu da paylaşarak ölüm tehditleri almasına neden olduğunu bildirdi. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşadığını, Çin ile Türkiye arasında turizm hizmeti verdiğini, hiçbir siyasi ya da ideolojik faaliyeti olmadığı halde özellikle radikal kesimlerin hedefi haline getirildiğini belirten M.A., "kafasına sıkın geçin" içeriğinde mesajlarla ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

BENİ RADİKAL KESİMLERİN HEDEFİ HALİNE GETİRDİ

Suç duyurusu dilekçesinde Y.T.'nin, sosyal medya hesaplarından kendisini Doğu Türkistan'a ihanetle ve Çin Halk Cumhuriyeti 'ne hizmet etmekle itham ettiğini belirten M.A., şu ifadelere yer verdi:

"Beni radikal milliyetçi kesime hedef gösterdi. Telefon numaramı sosyal medyadan paylaşarak tehdit ve taciz baskısı altında kalmasına neden oldu. Bu paylaşım sonrası çok ciddi ölüm tehditleri alıyorum. Y.T. özellikle radikal milliyetçi yazılarıyla ön plana çıkmış, fanatik bir okuyucu kitlesi olan bir köşe yazarı. Geçmişte kaleme aldığı bazı yazılarında hiçbir siyasi faaliyetim olmadığı halde, yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerim olduğu için hedef aldı. Yazılarında şahsımla ilgili 'Vicdan yoksunu, mankurt, Doğu Türkistanlıların kanı üzerinden ticaret yapan, vatan haini' gibi ifadeler kullandı. Bu paylaşımlarıyla ilgili yaptığım şikayet sonucunda Y.T. hakkında Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca yazılara erişim engeli de getirildi. Hakkında açılan dava ve yazılarına erişim engeli getirilmesine rağmen, bu durum Y.T.'nin uslanmaz bir yapıya sahip olması nedeniyle yeni suçlar işlemesine engel olmadı."

İŞYERİ KAPISINA KIRMIZI BOYALI TAŞLAR BIRAKILDI

M.A., Y.T.'nin savcılık ifadesinde bile kendisiyle ilgili açıkça; "Ben bu kadının ajan olduğunu düşünüyorum. Ben o kadının hain olduğunu düşünüyorum" dediğini söyledi. M.A., işyeri adresi ve cep telefonu paylaşılarak hedef gösterildikten sonra, kendisine gönderilen tehdit mesajlarını da suç duyurusu dilekçesinde paylaştı.

M.A., suç duyurusu dilekçesinde, Y.T.'nin suç unsuru taşıyan sosyal medya paylaşımlarıyla insanları suç işlemeye tahrik ve teşvik ettiğini, halkın bir bölümünü kendisine yönelik kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirtti. Şişli'de bulunan ofisinin kapısına kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı taşlar bırakılarak üstü kapalı ölümle tehdit edildiğine de dilekçesinde yer veren M.A., "Yalnız yaşayan bir kadın olarak sokağa çıkamıyorum. Her an ölüm korkusu altında yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Bu şekilde hedef gösterilmem nedeniyle gelen ölüm tehdidi ve hakaret içerikli mesajlar yüzünden yaşadığım buhran nedeniyle sosyal yaşamımı ve ticari hayatımı sürdüremiyorum" ifadelerini kullandı.