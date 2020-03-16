Hekimhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Hekimhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde fidanlar toprakla buluşturulduİlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi Koordinatörlüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerine, fidan dikimini öğretmek ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla yapılan proje çalışması kapsamında, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:01 Kaynak: İHA
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi Koordinatörlüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerine, fidan dikimini öğretmek ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla yapılan proje çalışması kapsamında, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme programına, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Kırmızı, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özli, İlçe Müftüsü Ali Meşe kurum amirleri 4-6 yaşındaki Kuran-ı Kerim kursu öğrencileri katıldı. - MALATYA
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