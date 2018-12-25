Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Yaşam Mücadelesini Kaybetti
33 dakika önce
Helikopter kazasında yaralanan asker yaşam mücadelesini kaybetti - Balıkesir'e şehit ateşi düştüBALIKESİR - İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.
Helikopter
kazasında yaralanan asker yaşam mücadelesini kaybetti
- Balıkesir
'e şehit ateşi düştü
BALIKESİR - İstanbul
'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü. Dursunbey
doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz
, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe
'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit askerin cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:37 Kaynak: İHA
Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
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