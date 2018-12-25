Son Dakika Haberleri: Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Yaşam Mücadelesini Kaybetti

33 dakika önce

Helikopter kazasında yaralanan asker yaşam mücadelesini kaybetti - Balıkesir'e şehit ateşi düştüBALIKESİR - İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.

Helikopter kazasında yaralanan asker yaşam mücadelesini kaybetti
- Balıkesir'e şehit ateşi düştü

BALIKESİR - İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.
Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit askerin cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:37 Kaynak: İHA

Balıkesir, Helikopter, Genel
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