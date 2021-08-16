Helvacıoğlu, haftalık faaliyetleri açıkladı - Son Dakika

Mustafa Helvacıoğlu: "İlklere, yeniliklere imza atmaktan gurur duyuyoruz"

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi olarak ilklere, yeniliklere imza atmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

İmardan çevreye, sağlıktan spora birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Refüjlerinden aydınlatmalarına, kaldırımlarından mobilyalarına ışıl ışıl, pırıl pırıl Nefes Yolu Keşan'a çok yakıştı. Kadın girişimcilerimizin emekleri, Nefes Yolu'nun güzelliği ile buluştu ve Hanımar Pazarı, Nefes Yolu'na renk kattı. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için geçen hafta da durmadık. İlklere bir yenisini daha ekleyerek Keşan'ı bisiklet duraklarıyla buluşturduk. Ödemelerinizi kolaylaştırmak için, Belediyemize ait tüm borçlarınızı, 31 Ağustosa kadar başvurularınız doğrultusunda, 6 aydan 18 aya kadar taksitlendirmeye başladık. Sizlere daha modern ve örnek bir kent yaşamı sunmak için kurumlarla işbirliğinde Keşan Belediyesi Proje Masası kurduk. Keşan Devlet Hastanesi'ne ulaşımda konforunuzu artırmak için, ihtiyaç ve peyzaj düzenleme çalışmalarına giriştik. Eriklide ulaşımınızı rahatlatmak için denetimler yaptık. 1000'e yakın battal poşet ile 10 kamyon çöpü Keşan'ımızın ormanlarımızdan arındırarak, ciğerlerimizi temizledik. Yetinmeyip, ülkemizin yangın bölgeleriyle iletişime geçerek, büyük destek kampanyası için ön hazırlıklara başladık. Çanakkale ve Keşan Orman İşletme Müdürlükleriyle çöp döküm sahasında rehabilite çalışmalarında bulunduk. Sadece ormanlarımızda değil 11 mahallemizde de yeşil alanların kontrolünü yaparak, Keşan'a yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalıştık. Doğumdan cenazeye, yaş günlerinden, nişan ve nikahlara, akşam sohbetlerinden esnaf muhabbetlerine yine sevgili Keşanlılarla birlikte olduk. Osmangazi Belediye Başkanımız ve Yenimuhacır Belediye Başkanımızla işbirlikleri kurduk. Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağımızı Keşan Kent Müzemize kazandırmanın onuru, Dr. Fatma Çalik Orhun'un Keşan Tarihi kitabını tanıtmanın mutluluğunu tattık. Geçen hafta, sağlığınız için de çalıştık. Windsurf eğitimlerimizi Saros körfezimizde sürdürürken, Atatürk Stadımızda yenileme çalışmalarına, Kızılay ile kan bağışı kampanyalarına devam ettik. Keşan Belediyesi olarak; daha güzel, daha modern ve örnek bir Keşan için bu hafta da var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, sizlere güzel bir hafta diliyoruz." dedi.