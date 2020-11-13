Hem koronavirüsü hem felci yendi - Son Dakika

KÜTAHYA'da pandemi yoğum bakımda tedavi gördüğü sırada koronavirüs nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Karabiber (71), doktorların müdahalesinin ardından ölümün eşiğinden döndü. Hem felci hem de koronavirüsü yenen Karabiber, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, 'Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kütahya 'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Karabiber, görülen belirtiler üzerine gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi servisinde tedavi altına alınan Karabiber durumunun ağırlaşması üzerine pandemi yoğun bakımına alındı. Tedavi süreci devam eden Karabiber, koronavirüs nedeniyle şah damarında oluşan pıhtılaşma sonucu kısmi felç yaşadı.Yapılan incelemenin ardından hastanede Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çetiner tarafından ameliyata alınan Karabiber'in takınan damarı Türkiye 'de sayılı hastanede yapılabilen bir yöntemle açıldı. Felç kalma riskini atlatan Karabiber, operasyondan yaklaşık bir hafta sonra ikinci mutlu haberi aldı. Yapılan son PCR testinin ardından sonucun negatif çıktığını öğrenen Karabiber ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Karabiber pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek evine gönderildi.ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİDoç. Dr. Mehmet Korkmaz, Covid-19'un inme riskini yüzde 5 ila 6 oranında artırdığını söyledi. Karabiber'in Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede yatarken kısmi olarak felç geçirdiğini kaydeden Korkmaz, 'Geldiğinde biz hastamıza acil müdahale ederek tıkanan beyin damarını açtık. Sonrasında hasta bugün taburcu oldu. Bu hastalara acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor ve bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse, hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek oluyor' dedi.Karabiber'in yaklaşık 20 gün Covid-19 tanısı konulmasının ardından hastaneye getirildiğini ve tedavi süreci devam ederken sol tarafında ani bir güçsüzlük görüldüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çetiner ise, 'Değerlendirdiğimizde bir inme olduğunu, belirgin bir felcin olduğunu gördük. Sol tarafında tamamıyla kuvvet kaybı vardı. Yapılan incelemeler ve görüntüleme sonrası hastanın beyin ana damarlarında bir tıkanıklık olduğunu düşündük ve anjiyoya aldık. Anjiyo sonrası şah damarının ilerisinde tıkanıklık olduğunu gördük ve son 15-20 yıldır dünya çapında ve ülkemizde giderek yaygınlaşan mekanik trombektomi, endovasküler tedavi yöntemiyle bu oluşan pıhtıyı temizledik ve hastanın daha sonraki kontrollerinde nörolojik muayenesinde tamamen düzelme olduğunu gördük. Bugünde hastanın nörolojik muayenesi tamamlandı, yürüyebiliyor, beslenebiliyor, felci tamamen düzelmiş durumda. ve Covid-19 açısından da son yapılan PCR testi negatifti. Her iki hastalık açısından da hastamız şuan stabil durumda ve evine taburcu ettik. Ne kadar erken müdahale olursa hastanın sakatlık oranı o kadar düşük olur. Bu nedenle zaman hala önemini korumaktadır. Bu vesileyle biz buradan bu farkındalığın oluşmasını istiyoruz. Yani erken dönemde müdahale edilen inme tedavisi sakatlık oranını düşürmekte, ölüm, mortalite oranını düşürmekte. Bu nedenle bu hastalığın erken tanınması ve erken müdahale edilmesi önem arz etmektedir' diye konuştu.

Hastaneden taburcu olan ve ailesiyle birlikte evine gönderilen İbrahim Karabiber de, 'Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizi korusun bu hastalıktan' dedi.