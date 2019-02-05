Hemzemin Geçitte Tren Traktöre Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Balıkesir'de hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarparken, sürücü yaralandı.
Balıkesir
'de hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarparken, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir- Bandırma
seferini yapan 6 Eylül
Ekspresi Balıkesir gardan hareketinden sonra Ömerköy
'de hemzemin geçitten kontrolsüz geçen 10 SB 661 plakalı traktöre çarptı. Trenin çarpması ile birlikte traktör yol kenarına savrulurken, sürücü Ural Arabacı yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle kapanan demir yolu tekrar seyrüsefere açıldı. Jandarma
trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:01 Kaynak: İHA
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