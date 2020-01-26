Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı - Son Dakika
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Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı

55 dakika önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikelerle ilgili bilgi verdi.

Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikelerle ilgili bilgi verdi.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyasi Büro Başkanı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikeleri ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilerin abluka ve İsrail'in baskıları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlatan Heniyye, "ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planına ve bunun Filistin halkı ve bölge üzerindeki etkilerine karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği" vurgusu yaptı.

Heniyye, Malezya halkına Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkma ve Filistin halkına destek olma çağrısı yaptı.

Heniyye, 7 Aralık 2019'da çıktığı ve halen devam eden yurt dışı turu kapsamında geçen salı günü Malezya'ya gitmiş, 22 Ocak'ta Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.


"Yüzyılın Anlaşması" planı


Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.


Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.


Planda İsrail'in, topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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