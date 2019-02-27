Son Dakika Haberleri: Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

11 dakika önce

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Rövanşlarının 13 Mart'ta oynanacağı çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 35-39

Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor: 36-23

SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe: 30-22

Bu arada, Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 Batman Belediyespor olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:02 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
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