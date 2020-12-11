Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 10. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Aksaray Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Aksaray)

13 Aralık Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Taha Akgül)

16.00 Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Üsküdar Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Çamlıca)

Not: Konyaaltı Belediyespor- Anadolu Üniversitesi ve Yalıkavak- Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

Bu arada 16 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da 8. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Erkekler Süper Lig'de ise 13 Aralık Pazar günü saat 14.00'te 6. hafta erteleme maçında MYK Hentbol, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile THF Spor Salonu'nda, 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'te 5. hafta erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, MYK Hentbol ile Celal Atik Spor Salonu'nda mücadele edecek.