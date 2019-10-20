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Hentbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ilk hazırlık maçında rakibini 24-23 mağlup etti.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ilk hazırlık maçında rakibini 24-23 mağlup etti.

Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak rakibini 1 puan farkla 24-23 yenmeyi başardı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları kapsamında turnuva öncesinde biri İtalya, biri Makedonya olmak üzere iki hazırlık maçı daha yapacak.

İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:46 Kaynak: AA
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