Hentbol: Hazırlık maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ilk hazırlık maçında rakibini 24-23 mağlup etti.

Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak rakibini 1 puan farkla 24-23 yenmeyi başardı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları kapsamında turnuva öncesinde biri İtalya, biri Makedonya olmak üzere iki hazırlık maçı daha yapacak.