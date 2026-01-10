Hentbol Takımımız Ordu'da Tarihi Maç Oynuyor - Son Dakika
Hentbol Takımımız Ordu'da Tarihi Maç Oynuyor

Hentbol Takımımız Ordu'da Tarihi Maç Oynuyor
10.01.2026 19:59
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçında Bulgaristan'ı konuk edecek.

2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ordu'da yarın Bulgaristan'ı konuk edeceğini belirten Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Türk hentboluna bir ilki yaşatmak istiyoruz" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı yarın Ordu'da ağırlayacak. Müsabaka öncesi Altınordu ilçesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Ordu'da ilk defa milli bir maç oynanacağını belirterek, "Burada oynanacak ilk milli maçın hentbol olması bizim için çok özel. Bu gururu yaşadığımız için de çok mutluyuz. Euro 2028'te yarın oynayacağımız maç, Bulgaristan'la ikinci maçımız olacak. İlk maçı 7 Ocak'ta Bulgaristan'da oynadık ve 37-35'lik skorla 2 farkla kazanmıştık. Yarın ki maça da 2 averajla önde başlayacağız ve önde bitiren de gruplarda oynama hakkı kazanacak. 19 Mart'ta ise Lizbon'da grupların kurası çekilecek. Bir sonraki grup müsabakaları da Kasım ayında başlayacak. Türk hentboluna bir ilki yaşatmak istiyoruz. Türk hentbolunda daha önce erkek milli takımlar seviyesinde bir Avrupa Şampiyonası oynamış yok. Biz de buna ekibimizle beraber inşallah vesile olacağız. Bize gönlünü veren ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

CAMINO: BURADA GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAĞINI HİSSEDİYORUZ

Erkek A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, "Milli takımımıza ev sahipliği yaptığı için Ordu'ya teşekkür ederiz. Ordu'nun güzel şartları ve salonunda kendimizi rahat hissediyoruz. Yarın sahada güzel bir atmosfer olacağını biliyoruz. Yarın burada birlikte savaşacağız ve bir sonraki tura çıkabilmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

OZAN ERDOĞAN: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE GALİP GELECEĞİZ

Erkek A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Ozan Erdoğan, "Bizler de sizin kadar heyecanlıyız. Ordu'da galip gelip, diğer maçlarımıza devam etmek istiyoruz. Yarın bizi çok güzel bir atmosfer bekliyor, bunun farkındayız. Bu da bize güç veriyor. Ordu halkına şimdiden desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın, taraftarımıza yakışır bir oyun oynayıp, galip geleceğiz" diye konuştu.

Erkek A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Alper Aydın ise, "Ordu halkının bize çok büyük bir desteği olacağını düşünüyorum. Yarın salonun dolacağına inanıyorum. Herkesi yarın ki maça bekliyoruz. Ordulu olarak, burada milli bir maç oynanmasından dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi. Altınordu ilçesi Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yarın oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: DHA

