Hepsiburada'da İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na Esra Beyzadeoğlu getirildi - Son Dakika

Hepsiburada'da İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na Esra Beyzadeoğlu getirildi

14.01.2021 15:45
Hepsiburada'da İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na Esra Beyzadeoğlu getirildi, System.String[]

Hepsiburada'nın yeni İnsan Kaynakları Grup Başkanı, en son Alternatif Bank'ta Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyonlar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Esra Beyzadeoğlu oldu.

Hepsiburada'nın yeni İnsan Kaynakları Grup Başkanı, en son Alternatif Bank'ta Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyonlar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Esra Beyzadeoğlu oldu.

Hepsiburada açıklamasına göre, Hepsiburada'nın İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm konusunda deneyimli bir profesyonel olan Esra Beyzadeoğlu getirildi.

Kariyeri, Hepsiburada'nın girişimciliği temel alan genç, yenilikçi ve teknolojiye dayalı DNA'sıyla birebir örtüşen Beyzadeoğlu, Ocak 2021 itibarıyla görevine başladı.

Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamlayan Esra Beyzadeoğlu, Sabancı Üniversitesi'nden işletme yüksek lisansına sahip.

İş analizi, proje yönetimi, yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi farklı alanlarda 20 yılı aşkın sektörel tecrübesi bulunuyor.

Çalışma hayatına 2000 yılında Osmanlı Bankası'nda teknoloji organizasyonunda Proje Yetkilisi ve İş Analisti olarak başladı. Ardından Ziraat Teknoloji ve Accenture Consulting'de farklı yönetici kademelerinde çalıştıktan sonra 2011-2018 arasında Akbank Bilgi Teknolojileri'nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2018'den bugüne dek ise Alternatif Bank'ta Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık, CRM ve Operasyonlar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev bulunmaktaydı.

Pek çok ödüle layık görüldü

Esra Beyzadeoğlu'nun birçok ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor. 2015'te uluslararası "Stevie Business Awards" yarışmasında "Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi" kategorisinde ve 2016 yılında, saygın platformlardan Traicon Events'in, Women Empowerment and Leadership Zirvesi'nde "Yılın En İyi Kadın Üst Düzey Yöneticisi" ödüllerini kazandı.

2018 yılında IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödülleri'nde ise "Yılın Kadın CIO"su, 16. Amerikan İş Dünyası Ödülleri kapsamında ise birçok kategoride yılın başarılı yöneticilerinin ödüllendirildiği "Stevie Awards For Women In Business"ta bankacılık ve finansal servisler alanında bronz ödüle layık görüldü.

Aynı yıl KAGİDER ve Microsoft'un düzenlediği Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri'nde finale kalan 2 Yılın Başarılı Kadın CIO'sundan biri oldu.2019 yılında ise GLOMO Barcelona Dünya Mobil Kongresi'nde teknoloji dünyasındaki kadın liderler kategorisinin finalistleri arasında yer aldı.

2019'da uluslararası kuruluş Fintech Futures tarafından Bankacılık ve Fintech alanlarında yılın en başarılı 10 kadını arasında ülkemizden gösterilen tek isim olan Beyzadeoğlu son olarak 3.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nde Teknoloji ile Hayatı Kolaylaştıran kategorisinde ödüle layık görüldü. Beyzadeoğlu, mezunu olduğu lisenin mezunlar derneği AFLİM'de yönetim kurulunda çalışarak öğrencilere yönelik çeşitli gönüllü çalışmalarda yer alıyor ve kadınların iş hayatına katılımını destekleyen faaliyetler de yürütüyor.

Sabancı Üniversitesi, Alternatifbank, Hepsiburada, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hepsiburada'da İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na Esra Beyzadeoğlu getirildi - Son Dakika


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