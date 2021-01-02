Her kaşıkta içimizi ısıtacak

BOL BOL BAKLİYAT

Sade Restoran'ın şefi Deniz Şahin'den kuru fasulyeli bulgur çorbası (6 kişilik)

NE LAZIM?

1 su bardağından 1 parmak eksik pilavlık bulgur

1/2 su bardağı kuru fasulye (önceden ıslatılmış)

1 orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 orta boy patates (soyulmuş ve tavla zarı büyüklüğünde doğranmış)

1 çorba kaşığı dolusu tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

2 litre su

1 çorba kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pulbiber

NASIL YAPARIM?

Kuru soğanı tereyağında soteleyin, salçayı ekleyin, bir-iki dakika kavurun. Bulgur, tuz, patates, ıslanmış fasulye ve su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağı kısın, fasulyeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Malzemeler birbiriyle iyice kaynaşmalı ve suyu kıvam almalı. En son pulbiberi ve naneyi ekleyip ocaktan alın.

VİTAMİN DEPOSU

Seraf Restoran'ın şefi Sinem Özler Kırangeçen'den karalahana çorbası (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

5 bağ karalahana

2 kereviz

3 orta boy patates

1 kase haşlanmış kuru fasulye

2 soğan

3 yemek kaşığı domates salçası

2 küp doğranmış domates

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

Soğanı küp küp doğrayın, tereyağı ve zeytinyağıyla soteleyin. Yine küp küp doğradığınız karalahanayı sotelenen soğana ekleyin, domatesi ve domates salçasını ilave edin. Yaklaşık beş dakika, karalahana renk değiştirene kadar kavurun. Varsa tercihen ilikli kemik suyu, yoksa 5 bardak su ekleyin. 15 dakika kaynadıktan sonra kontrol edin. Karalahananın pişme süresi uzun olacağından yumuşamaya başladığında patates ve kerevizi ekleyin. Ara sıra karıştırarak pişirdikten sonra limonun suyunu sıkın ve servis edin.

SEBZE SEVENLERE...

Yemek yazarı Sahrap Soysal'dan pırasalı brokoli çorbası (6 kişilik)

NE LAZIM?

1 ufak boy brokoli (Saplarıyla ufak ufak doğrayın)

2 adet pırasa (İncecik doğrayın)

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 iri boy kuru soğan (4'e bölün)

1 orta boy yeşil dolmalık kabak (4'e bölün)

3 diş sarımsak (2'ye bölün)

NASIL YAPARIM?

Derin bir tencereye brokoli, soğan, sarımsak, kabak, tuz ve karabiberi aktarıp üzerine çıkacak kadar su ekleyin, tahta kaşıkla karıştırın. Orta ısılı ateş üzerinde, sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Sebzeler pişince tencerenin altını kapatın ve içine süt ve zeytinyağı ilave edip el blender'ıyla pürüzsüz olana kadar çekin. Sonra da pulbiber ve naneyi katıp karıştırın ve servis edin.

BİR KLASİK

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan düğün çorbası (6 kişilik)

NE LAZIM?

4 litre su

2 parça kuzu gerdan

1 su bardağı haşlanmış buğday

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1/2 bağ dereotu

NASIL YAPARIM?

Kuzu gerdanı 4 litre suda karabiber ve tuzla beraber iyice haşlayın. Sonra etleri içinden çıkarıp tiftikleyin. Et suyunun içine buğdayı ve tiftiklenmiş eti ekleyin, çorbayı kaynamaya bırakın. Bu sırada başka bir kapta un, yoğurt ve yumurtayı çırparak bir sos hazırlayın. Kaynayan çorbanın suyundan azar azar alarak bu hazırladığınız sosu ayran kıvamına getirip inceltin. Ilınan bu sosu çorbaya ekleyerek bir taşım daha kaynatın ve altını kapatın. Son olarak ince kıyılmış dereotunu zeytinyağında kavurup çorbanızın üzerine gezdirerek servis edin.

6 MADDEDE ÇORBA VE FAYDALARI...

Diyet ve beslenme uzmanı Ömür Karamahmut

Çorba yoğun miktarda sıvı içerir. Bu da daha az porsiyonda düşük kaloriyle doymamızı sağlar. Yapılan araştırmalarda pirinç ve tavuk içeren çorbaların tüketimiyle pirinç ve tavuğu yemek halinde tüketenlerin doygunluk derecesinin aynı olduğu saptandı. Çorba mideyi katı yemeklerden daha geç terk eder. Bu da doygunluk hissinin sizinle daha uzun kalmasını sağlar.

Bolca antioksidan ve mineral içerirler. Çorbalara konulan sebzelerde A, C ve diğer vitaminler vardır. Kuru baklagil ve yağsız et eklenenlerse proteinden zengindir. Çorba tariflerinin olmazsa olmazı domates, çorbaya lezzet katmanın yanında likopen içeriğiyle kansere yakalanma riskini de azaltır.

Soğuk algınlığına iyi gelir. Sıcak tüketilmesi burun tıkanıklığının açılmasında yardımcı olur ve sinüs kanallarının üzerindeki baskının hafiflemesini sağlar.

Sindirime yardımcı olur, aynı zamanda insüline duyarlılığı arttırır. Sıvı içeriğiyle vücutta hidrasyona yardımcı olur.

Yağsız et ve et suyu tercih ederek daha az kalorili ve sağlıklı çorbalar elde edebilirsiniz. Kremalı çorbalarda yağlı süt yerine 'light' süt veya kuru fasulye kullanarak çorbanızı yoğunlaştırabilirsiniz. Böylece besleyicilik yönü arttığı gibi düşük kalorili bir besin elde etmiş olursunuz. Sebze içeriğini çeşitli ve yoğun tutarak antioksidan yönünden çorbalarınızı zenginleştirebilirsiniz.

Çorbaların daha doyurucu olması için içerisine kırmızı mercimek ekleyebilirsiniz. Kırmızı mercimek protein, lif ve karbonhidrat içerir. Kolayca parçalanarak püre haline gelir. Nohut kullanarak da midenizi geç terk edecek daha doyurucu ve kıvamlı çorbalar elde edebilirsiniz.