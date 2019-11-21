Son Dakika Haberleri: "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi
Son Dakika Kültür Sanat 'Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz' projesi - Son Dakika

"Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile şarkıcı Alişan, turizmci Saffet Emre Tonguç ve oyuncu Saruhan Hünel "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile şarkıcı Alişan, turizmci Saffet Emre Tonguç ve oyuncu Saruhan Hünel "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine ziyarette bulundu.

Halfeti Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ersoy ile beraberindeki heyeti, Belediye Başkanı Şeref Albayrak konuk etti.

Düzenlenen tekne turunda Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindekilere ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan Albayrak, turizm alanında yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Pervin Ersoy ise Tu¨rkiye'nin her bir s¸ehrinin bas¸lı bas¸ına bir ku¨ltu¨rel miras ve hazine olduğunu vurgulayarak, "Binlerce yıllık gec¸mis¸i olan bu toplumun ileri gitmesine bu gibi projelerle hep birlikte destek olacagˆız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, misafirperverliğinden dolayı Albayrak'a teşekkür etti.

Halfeti, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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