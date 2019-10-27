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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: İbrahim Altuntaş, İzel Deniz Pehlivan, Eyyüp AyhanBellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 11, Gizem Sezer 4, Gamze Zeren 5, Ivankovic 21, Burke 27, Gülse Uğur 1, Perisa 11, Kübra Siyahdemir 2, Barbee 14Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 15, Anderson...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: İbrahim Altuntaş, İzel Deniz Pehlivan, Eyyüp Ayhan

Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 11, Gizem Sezer 4, Gamze Zeren 5, Ivankovic 21, Burke 27, Gülse Uğur 1, Perisa 11, Kübra Siyahdemir 2, Barbee 14

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 15, Anderson 31, Snytsina 25, Bahar Çağlar 14, Middleton, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Elif Emirtekin 3, Melisa Korkmaz, Nisa Yalçın

1. Periyot: 19-19

Devre: 46-31

3. Periyot: 62-55

Normal süre: 77-77

1. Uzatma: 87-87

Beş faulle çıkanlar: 42.21 Kübra Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol), 49.26 Anderson, 49.37 Bogicevic (Beşiktaş TRC İnşaat)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 77-77 tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş TRC İnşaat'ı iki uzatma sonunda 96-91 mağlup etti.

basketbol, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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