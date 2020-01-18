Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17 dakika önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, Ozan Gönenİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Williams 32, Gizem Yavuz 11, Grigalauskyte, Cado 9, Gamze Takmaz 4, Anigwe 25Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 1, Bogicevic 17, Bahar Çağlar 10, Elif Bayram 2,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, Ozan Gönen

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Williams 32, Gizem Yavuz 11, Grigalauskyte, Cado 9, Gamze Takmaz 4, Anigwe 25

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 1, Bogicevic 17, Bahar Çağlar 10, Elif Bayram 2, Anderson 26, Snytsina 16, Elif Emirtekin 13

1. Periyot: 25-23

Devre: 44-42

3. Periyot: 64-65

Beş faulle çıkanlar: 39.48 Anigwe (İzmit Belediyespor), 39.56 Bahar Çağlar (Beşiktaş TRC İnşaat)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 85-81 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Bahar Çağlar, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu
Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi! Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti Cenk Tosun attı, sosyal medya yıkıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]