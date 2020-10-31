Galatasaray: 73-84 - Son Dakika

Galatasaray: 73-84

31.10.2020 19:31
Galatasaray: 73-84, System.String[]

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican AlıcıBEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14,Senay Zeybek 1, Nur Sezen YavuzGALATASARAY: Williams...

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14,Senay Zeybek 1, Nur Sezen YavuzGALATASARAY: Williams 12, Asena Yalçın 3, Cansu Köksal 3, Steinberga23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak1'İNCİ PERİYOT: 19-21DEVRE: 43-393'ÜNCÜ PERİYOT: 57-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin7'nnci haftasında Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 mağlup etit. .Karşılaşma öncesi dün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Yanındayız İzmir" yazılı pankartla çıktı.


- İstanbul
Galatasaray: 73-84
Galatasaray: 73-84
Galatasaray: 73-84
Galatasaray: 73-84
Galatasaray: 73-84

Zafer Yılmaz, Sigorta, Karaçam, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 73-84 - Son Dakika Spor


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