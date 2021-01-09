Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 85-77 mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır