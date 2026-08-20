Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

İsviçre'de kameralara yansıyan ve ülkenin meşhur berrak göllerinden birinde yaşandığı anlaşılan olay, görenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü. Suya giren iki kadının ellerindeki tıraş bıçaklarıyla bacaklarını ve koltuk altlarını tıraş etmeye başlaması anbean kaydedildi. İnsanların yüzmek, serinlemek veya manzarayı izlemek için bulunduğu kamuya açık bir doğal alanda gerçekleştirilen bu eylem, şaşkınlık yarattı.

RAHATLIKLARI TARTIŞMA YARATTI

Olayın en çok dikkat çeken yönü, kadınların sergilediği umursamaz tavır oldu. Çevrelerinde kendilerini izleyen ve hayretlerini gizleyemeyen insanlara dönüp bakma gereği bile duymayan ikili, işlemlerini büyük bir sakinlik içinde tamamlamaya odaklandı. Bu aşırı rahatlık, görüntülerin internet üzerinde yayılmasının ardından ciddi bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kişi, ortak kullanım alanlarında bu tür özel kişisel temizlik işlemlerinin yapılmasını görgü kurallarına aykırı bularak sert bir dille eleştirdi.

ÇEVRE VE HİJYEN ENDİŞESİ

Dünyanın çevre bilinci ve doğayı koruma yasaları konusunda en katı ülkelerinden biri olan İsviçre'de yaşanan bu olay, hijyen endişelerini de beraberinde getirdi. Ortak kullanılan tatlı su kaynaklarına kıl ve olası tıraş ürünlerinin bırakılması, hem insan sağlığına hem de doğal ekosisteme zarar verebileceği gerekçesiyle tepki topladı.