Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de iki kadının suyun içerisine girerek bacaklarını ve koltuk altlarını tıraş ettiği anlar izleyenleri adeta hayrete düşürdü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kişisel bakımlarına devam eden ikilinin sergilediği aşırı rahat tavırlar dikkat çekti.

İsviçre'de kameralara yansıyan ve ülkenin meşhur berrak göllerinden birinde yaşandığı anlaşılan olay, görenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü. Suya giren iki kadının ellerindeki tıraş bıçaklarıyla bacaklarını ve koltuk altlarını tıraş etmeye başlaması anbean kaydedildi. İnsanların yüzmek, serinlemek veya manzarayı izlemek için bulunduğu kamuya açık bir doğal alanda gerçekleştirilen bu eylem, şaşkınlık yarattı.

RAHATLIKLARI TARTIŞMA YARATTI

Olayın en çok dikkat çeken yönü, kadınların sergilediği umursamaz tavır oldu. Çevrelerinde kendilerini izleyen ve hayretlerini gizleyemeyen insanlara dönüp bakma gereği bile duymayan ikili, işlemlerini büyük bir sakinlik içinde tamamlamaya odaklandı. Bu aşırı rahatlık, görüntülerin internet üzerinde yayılmasının ardından ciddi bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kişi, ortak kullanım alanlarında bu tür özel kişisel temizlik işlemlerinin yapılmasını görgü kurallarına aykırı bularak sert bir dille eleştirdi.

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

ÇEVRE VE HİJYEN ENDİŞESİ

Dünyanın çevre bilinci ve doğayı koruma yasaları konusunda en katı ülkelerinden biri olan İsviçre'de yaşanan bu olay, hijyen endişelerini de beraberinde getirdi. Ortak kullanılan tatlı su kaynaklarına kıl ve olası tıraş ürünlerinin bırakılması, hem insan sağlığına hem de doğal ekosisteme zarar verebileceği gerekçesiyle tepki topladı.

İsviçre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    İsviçrenin yanına yaklaşamayız biz. Bizde mide kalmadığı için kendi yaşadığımız ortamda midemiz bulanmıyor. 0 1 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Ama onlar medeniiii 1 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    doğal ya millet sıçıyor deniz'e 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam... İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...

16:52
Amedspor’dan Fenerbahçe’ye olay sitem
Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem
16:28
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
16:19
“Müslüman oldu“ iddialarını yalanlayan Roberto Carlos’un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
16:03
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
15:30
Taraftar son maçta isyan etmişti İsmail Kartal Asensio kararını verdi
Taraftar son maçta isyan etmişti! İsmail Kartal Asensio kararını verdi
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
14:19
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
14:16
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 17:25:32. #7.12#
SON DAKİKA: Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.