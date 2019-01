Herkül Atakule'de

Emre Yusufi'nin Atakule için yapmış olduğu modern ve antik çağın ikonlarını birleştiren motosikletli Herkül heykeli, "The Golden Ride" ocak ayından itibaren Atakule'de sergilenecek.Atakule AVM'den yapılan açıklamaya göre, Atakule, sanata verdiği destek kapsamında sanatseverleri, son yıllarda eserleri ile adından söz ettiren sanatçı Emre Yusufi'nin yeni eseri ile buluşturuyor.Antik Yunan efsanelerinin en güçlü karakterlerinden Herkül'ü merkeze alarak modern dünyaya adapte eden Yusufi, Atakule için özel olarak hayata geçirdiği yepyeni eseri ile antik ve modern iki ikonu birleştiriyor. Sanatçının bugüne kadar yapmış olduğu en büyük eser olan "The Golden Ride" toplamda 500 kilo ağırlığında.Eser, motosikletin naif, şık ve kibar duruşu ile güçlü, yüce, devasa ve iddialı bir form olarak Herkül'ün yaratacağı görsel ve duygusal kontrastın uyumunu da ortaya koyuyor. İkonların bir araya geldiği eser, Ankara 'nın ikonik simgesi olan Atakule ile de özel bir uyuma sahip. 3 farklı atölye ve 2 farklı şehirde kendi alanlarında uzman toplam 12 kişilik bir ekip ile tamamlanan eserin yapımı, fikirsel süreç, planlama ve prodüksiyon dahil 3 ay sürdü.Sanata verdiği destek ile de dikkat çeken Atakule için Yusufi tarafından özel olarak hazırlanan eser, karayolu ile 1 günlük yolculuğun ardından Ankara'ya getirildi. Eser, Türkiye 'nin ikonik mekanları arasında yer alan Atakule'de Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. "The Golden Ride" Yusufi'nin halka açık alanda sergilenecek ilk heykeli olarak da ön planı çıkıyor.