Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3 - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3

17.10.2020 18:09
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3, System.String[]

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet ÇiçekHES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk. 67 Alibeck), Campanharo (Dk. 82 İlhan Depe), Ackah (Dk. 46 Henrique), Hasan Hüseyin Acar, Kanga, İlhan Parlak (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk. 67 Alibeck), Campanharo (Dk. 82 İlhan Depe), Ackah (Dk. 46 Henrique), Hasan Hüseyin Acar, Kanga, İlhan Parlak (Dk. 67 Lennon)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Yasin Öztekin), Fajr, Gradel (Dk. 70 Kayode) (Dk. 90+6 Claudemir), YatabareGOLLER: Dk. 52 Kanga (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 28 Ziya, Dk. 60 Yatabare, Dk. 83 Fajr (Demir Grup Sivasspor)KIRMIZI KART: Dk. 73 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)SARI KARTLAR: Henrique, Campanharo, Lennon (Hes Kablo Kayserispor) - Goiano, Fajr, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

12'nci dakikada Demir Grup Sivasspor'da Fajr'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya kafa ile vuran Hakan topu üstten auta yolladı.14'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor'da Campanharo'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Samassa kurtardı.28'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel kaleye şut çekti. Kaleci Lung'dan dönen topu tamamlayan Ziya topu ağlara yolladı: 0-1.37'nci dakikada ceza sahası dışından Erdoğan'ın kaleye çektiği şutu Lung kornere çeldi.46'ncı dakikada Gradel'in ceza sahası içine ortasına kafa ile vuran Yatabare topu auta yolladı.52'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası içine girmeye çalışan Campanharo yere düşerek önündeki topu Kanga'ya pas attı. Topla buluşan Kanga, kaleye çektiği şutla topu ağlara yolladı: 1-1.60'ıncı dakikada ceza sahası dışında bulunan Erdoğan kaleye şut çekti. Kaleci Lung'dan seken topu Yatabare tamamladı: 1-2.66'ncı dakikada topla buluşan Yasir'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üstten auta gitti.83'üncü dakikada sol kanatta Yasir'in pas hatasında topu kapan Sivassporlu Kayode'nin pasında Fajr topu ağlara yolladı: 1-3.

90+5'inci dakikada ceza sahası içinde Cofie'nin kaleye çekmek istediği şut, Lennon'un eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi. Yasin'in kullandığı penaltıyı kaleci Lung kurtardı.


Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3

Kayserispor, İlhan Depe, Sivasspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3 - Son Dakika Spor


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