Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-3

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet ÇiçekHES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk. 67 Alibeck), Campanharo (Dk. 82 İlhan Depe), Ackah (Dk. 46 Henrique), Hasan Hüseyin Acar, Kanga, İlhan Parlak (Dk.

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