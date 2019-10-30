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Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü

1 saat önce

Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü Heyelan riski nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında toplam 510 binanın tahliye kararı verildiği Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 35 yıldır ulaşıma kapalı olan Selçuklu döneminde yapılan tarihi köprü çöktüELAZIĞ - Heyelan riski nedeniyle...

Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü

Heyelan riski nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında toplam 510 binanın tahliye kararı verildiği Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 35 yıldır ulaşıma kapalı olan Selçuklu döneminde yapılan tarihi köprü çöktü

ELAZIĞ - Heyelan riski nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında toplam 510 binanın tahliye kararı verildiği Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 35 yıldır ulaşıma kapalı olan Selçuklu döneminde yapılan tarihi köprü çöktü.

Maden ilçesinin girişinde Dicle Nehri üzerinde bulunan ve 1984 yılından yeni köprünün yapılmasıyla kullanıma kapatılan tarihi Maden Köprüsü yağışlar ve bölgedeki heyelan nedeniyle çöktü. Gece yarısı çöktüğü öğrenilen köprünün Selçuklu döneminde yapıldığı, 35 yıl önce ise yeni köprünün yapılmasıyla birlikte ulaşıma kapandığı öğrenildi. Çöken köprünün bulunduğu bölgede İl Afet ve Acil Durum ekiplerinin de inceleme yaptığı bildirildi.

Köprünün gece çöktüğünü belirten İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz, "Köprü Selçuklu zamanından kalma olduğunu söyleniyor. Karayolu ile ilçenin ulaşımını sağlıyordu. Altından Dicle Nehri geçiyor. 1984 yıllarında yapılan yeni köprü ile ulaşıma kapatılmıştı. Üzerinde uzun bir süredir tahrip ve çatlaklar vardı. Son zamanlardaki yağışlar ve bölgedeki heyelandan dolayı oluşan baskı ile köprü çöktü. Şuanda AFAD yetkilileri olay yerinde ve çalışmaları sürdürüyor. Restorasyonu için resmi yazışmalar yapılmıştı. Heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından restorasyon çalışmalarının yapılacağı bildirilmişti" dedi.

Öte yandan Nisan ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Maden ilçesinde heyelan riski bulunan alanda 278'i konut ve 232'si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararını almıştı. Bunun üzerine ilçedeki riskli bölgenin veya tüm ilçenin taşınması için süreç başlatılarak, yer tespiti için yetkililer görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Heyelan riski bulunan ilçedeki tarihi köprü çöktü

Selçuklu, Maden, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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