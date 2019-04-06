Son Dakika Haberleri: Heyelan Riskine Karşı 3 Ev Boşaltıldı...heyelan Anı Kamerada

Heyelan Riskine Karşı 3 Ev Boşaltıldı...heyelan Anı Kamerada

47 dakika önce

Heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı.

Heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı...Heyelan anı kamerada

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı. AFAD ve polis ekipleri heyelan riskine karşı önlem aldı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde toprakta çökmeler meydana geldi. AFAD ve polis ekipleri, toprak kayması ve çökmeye karşı tedbirlerini alırken, Yalım Mahallesi'nde toprak kaymasının bulunduğu yerin üzerinde olan 3 evdeki şahıslar tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:59 Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Yalım, 3. Sayfa
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