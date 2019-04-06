Heyelan Riskine Karşı 3 Ev Boşaltıldı...heyelan Anı Kamerada
47 dakika önce
Heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı.
Heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı...Heyelan anı kamerada
MARDİN - Mardin
'in Artuklu
ilçesi Yalım
Mahallesi'nde heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı. AFAD
ve polis ekipleri heyelan riskine karşı önlem aldı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde toprakta çökmeler meydana geldi. AFAD ve polis ekipleri, toprak kayması ve çökmeye karşı tedbirlerini alırken, Yalım Mahallesi'nde toprak kaymasının bulunduğu yerin üzerinde olan 3 evdeki şahıslar tahliye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:59 Kaynak: İHA
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