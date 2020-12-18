Hıfzıssıhha Meclisinden yüz yüze eğitim kararı verildi - Son Dakika

Hıfzıssıhha Meclisinden yüz yüze eğitim kararı verildi

18.12.2020 20:27
Hıfzıssıhha Meclisinden yüz yüze eğitim kararı verildi, System.String[]

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplanarak yeni kararlar aldı.

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplanarak yeni kararlar aldı. Toplantıda yüz yüze eğitimin başlatılmasına karar verildi.

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni kararlar alındı. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü alınan kararı yazılı açıklama ile duyurdu. Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar da 'Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanması, tam gün hizmet veren resmi-özel tüm anaokullarının, resmi-özel kreş, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmeleri" kararına ilave olarak; Velilerin talebine bağlı olarak ilgili il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi.

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar şöyle "İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 16 Aralık 2020 tarih ve 94 nolu Ara Kararının II.4. Maddesinde "Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanması, tam gün hizmet veren resmi-özel tüm anaokullarının, resmi-özel kreş, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmeleri" kararına ilave olarak; Velilerin talebine bağlı olarak ilgili il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilmesine, Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen resmi-özel tüm anaokulları, resmi-özel kreş ve gündüz bakım evleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile bağlı oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenerek, öğrenci ve velilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra girişlerine izin verilmesine, İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 06 Aralık 2020 tarih ve 90 nolu Ara Kararının 2. Maddesinde "İlimiz genelinde pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışı yasaklanmıştır. Köylerde ve yürüme mesafesinde perakende satış yeri bulunmayan, ulaşımı zor mahallelerde ekmek satışı yapan ekmek dağıtım araçları gerekli hijyen şartlarını sağlamaları koşuluyla bu yasaktan muaf tutulmuştur" kararı alınmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda; Ambalajsız olarak pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda her türlü ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yasaklanmasına, Tarım ve Orman Bakanlığının 23 Mart 2020 tarih ve E.971737 sayılı yazıları ile 19 Haziran 2020 tarih ve E.1595209 sayılı yazılarında belirlenen hijyen kurallarına uygun olarak yukarıda bahsi geçen yerlerde ambalajlı olmak kaydıyla ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılabilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna gore kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - ZONGULDAK

Zonguldak, Aralık, Çocuk, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hıfzıssıhha Meclisinden yüz yüze eğitim kararı verildi - Son Dakika


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