Hikmet Karaman: "Bu şehre borcunuz var" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Bu şehre borcunuz var"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Süper Lig'in kalan haftalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bugün itibariyle 8 tane maçımız var. Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Bir kere oyuncularımızın bu şehre hizmet etmeleri gerekiyor.

Hikmet Karaman:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Süper Lig'in kalan haftalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bugün itibariyle 8 tane maçımız var. Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Bir kere oyuncularımızın bu şehre hizmet etmeleri gerekiyor. Futbolcular iyi çalışıyor. Onlara empoze ettiğimiz en önemli olay 'şehre borcunuz var' oldu" dedi.


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de kalan 8 hafta öncesi kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Malatya'nın futbolcuların yaşayabileceği gelişmiş bir şehir olduğunu belirten Karaman, "Mesela bazı oyuncularımız ben burada oynamayacağım dedi ve gitti. Buna yönetim olarak da bir şey yapamıyorsun. Antalya'yı tercih ediyor, İstanbul'u tercih ediyor. Fakat bakıldığında Malatya da inanılmaz gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir şehir. Her şeyiyle cazip bir yer. Tabi tesisleşme noktasında da farklılık oluşturmanız lazım. Bunu yapabilirseniz oyuncular da burayı sever ve burada kalmak ister. Bu mutlak surette kulübümüzün yapmak zorunda olduğu birinci aşamalardan biridir" ifadelerini kullandı.


"Burada sorumluluk hepimizin"


Takımın başarısızlığındaki sorumluluğun herkese ait olduğunu kaydeden Karaman, sözlerine şöyle devam etti:


"9 haftada 1 puan almış bir takımız. İlk 6 haftası 0 puan çekmişsin, sonraki 3 haftaya ben çıkmışım 1 puan almışız. 9 haftada 1 puan kötü bir tablo. İlk devrede 24 puan alan bir takım 9 maçta 1 puan alamaz. Burada sorumluluk hepimizin, kimseyi suçlamaya gerek yok. Futbolda biliyorsunuz başarıda pay sahibi olanlar çok, başarısızlıkta kimseyi bulmazsınız. Burada Malatya şehrine sesleniyorum, bizim amacımız problemi problemle çözmek değil. Amacımız çözüm odaklı olabilmek. Problem odaklı olsak açık söylüyorum ben gelmezdim. 'Korona var, bilmem ne var' der, sağlık raporu alır gelmezdim."


"Futbolcular iyi çalışıyor"


Karaman, futbolcuların çalışma temposunun kendisini memnun ettiğini belirterek, "Futbolcular iyi çalışıyor. Onlara empoze ettiğimiz en önemli olay 'şehre borcunuz var.' Bu kulüpte geçen seneye kadar kimsenin parası kalmadı. Takıma sordum, geçen seneden bir kişinin alacağı var mı diye, herkes yok dedi. Bu büyük bir başarıdır. Ben şimdi takım ismi vermeyeceğim, çalıştım yerlerde yeni sezona girmeden geçen sezonlardan alacağı olan bir sürü futbolcu olurdu. Onları eleştirmek adına söylemiyorum, maalesef Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi böyle. Bu sene de korona virüsten dolayı TFF kulüplere para ödemesi yapamıyor" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Bu şehre borcunuz var' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti         
14:15
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor         
13:56
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı         
13:22
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı         
12:15
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 16:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman: "Bu şehre borcunuz var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]