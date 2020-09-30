Başkan Hilmi Güler: "Yanlış hesap Ordu'dan döner" - Son Dakika

Başkan Hilmi Güler: "Yanlış hesap Ordu'dan döner"

Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Ordu kendi kendine yeten bir şehir olacak"

"95 iş makinesi ile artık daha hızlı ve pratik hareket edeceğiz"

"Artık müteahhitlere muhtaç değiliz, asfalt tesisi ve taş ocağı satın aldık, 95 iş makinesi 100'e çıkacak"

"Kısır çekişmelere müsaade etmem. Yanlış hesap Ordu'dan döner"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu 'kendi kendine yeten bir şehir' haline getirmek istediklerini açıkladı. Güler, Büyükşehir Belediyesini kimseye muhtaç olmadan diğer Belediyelere örnek olabilecek bir Belediye haline getirmek istediklerini kaydetti.

"Yeni iş makineleriyle artık müteahhitlere muhtaç değiliz"

Özel bir TV kanalında katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, yakın zamanda 95 yeni iş makinesini araç parkına kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Güler, bu sayede özel şirketlerden araç kiralamak gibi mecburiyetlerde kalmayacaklarını belirtti.

Güler, şöyle devam etti: "95 adet makine aldık. Bakıldığında kiralamak daha uygun olacağı kanısı vardı. Ancak biz bir hesap yaptık. Satın almak daha karlı çıktı. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 95 adet iş makinası var. Tamamen yerli üretim olan bu makinalar 1,5 -2 yılda kendi masraflarını çıkartacaktır. Hem kendi mallarımızı aldık hem de mal sahibi olduk. Ordu zenginleşti. Müteahhit karı belediyemize kalmış oldu, hem de onlara yalvar yakar olmayı önledik. Kendi makinamız, kendi adamlarımız çalışacak. Aradan müteahhitleri çıkardığımız için zaman kaybımızda olmayacak. Şimdi 19 ilçemizde çalışan kendi araçlarımız ve kendi ekiplerimiz olacak. İlimize ve ilçelerimize hayırlı olsun. Yaptığımız bu çalışma bizim farklı bir yoğurt yediğimizi de gösteriyor. Bizim yaptığımız bu çalışma çok rastlanan bir çalışma değil. Türkiye'de eşine az rastlanır bir durum. İlerleyen günlerde bu makine parkımıza 8 adet daha ekleyeceğiz. Bununla beraber 100'ün üzerinde aracımız olacak. Hem istihdam sağlayacak. Hem de kar elde edeceğiz"

"Asfalt tesisi ve taşocağı satın aldık"

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak asfaltı kendilerinin ürettiğini kaydeden Güler, asfalt plent tesisi ve taş ocağı satın aldıklarını ve artık daha hızlı hareket edeceklerini ifade etti.

Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"Asfalt yapmak için çalışmalara başladık. Baktık ki eski alışkanlıklar depreşti. İhaleleri sağlıklı yapamıyoruz. Bazı durumlarla karşılaştık. Bazı arkadaşlar yanıltıldı. Bu durumu çözmek için asfalt plenti satın aldık. ve şu anda saatte 240 ton asfalt üreten tesis oluşturduk. Bunlar haricinde taş ocakları satın aldık. Şimdi kendimiz üretip kendimiz işleyeceğiz. Makinalarımız da var. Artık her şey bizim elimizde. Kimseye minnetimiz yok. Bu çalışmalarımız ile birlikte gece-gündüz demeden şehrimizin ve ilçelerimizin dört bir yanını asfaltla buluşturuyoruz. 20 yılda yapılacak çalışmaları biz 2- 2,5 yıla indirdik. OBB olarak gece-gündüz yoğun bir çalışma içindeyiz"

"Herkes haddini bilecek. Yanlış hesap Ordu'dan döner"

Başkan Güler, bütün bu çalışmaları yaparken uzlaşma kültürünün de önemine dikkat çekti. Muhalif kesim bile olsa 'Ordululuk üst kimliği' ile hareket etmek gerektiğini vurgulayan Güler, kısır çekişmelerle zaman kaybetmemek gerektiğini vurguladı.

Güler, şöyle konuştu:

"Düşündüğüm şey şu; uzlaşma kültürü çok önemli. Herkes farklı görüşte olabilir. Bu farklı görüşü seçim sırasında kullansın. Ancak seçimlerden sonra Ordululuk üst kimliğini kullanalım. Şu anda ülkemiz çok sıkıntılı günler geçiriyor. Yanı başımızda olanları herkes görüyor. Böyle bir ortamda biz yerel yönetimlerin ufak hesapları ile zaman kaybedemeyiz. Yani şu ilçe başkanı olmuş, şu bilmem ne olmuş, şunu seçelim, bilmem ne olsun. Ben AK Partinin kurucularından bir tanesiyim. Hem bu çekişmelere müsaade etmem hem de ağırlığımı koyarım. Böyle sıkıntıların olduğu, Ülkemizin asıl konulara eğilmesi gerektiği dönemde böyle şeylerle zaman kaybetmek Ordu içinde yanlış, ülkemiz içinde yanlış olur. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat'tan değil, Ordu'dan döner. Burada herkes haddini bilecek. Hukukunu bilecek. Yerini bilecek"