Hind Receb'in Sesi Filmi Strazburg'da Gösterildi

30.01.2026 14:56
Hind Receb'in katledilişinin 2. yılında, film Fransa'da özel gösterimle dikkat çekti.

Gazze Şeridi'nde İsrail ateşi altında ailesiyle mahsur kaldığı araçta hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in hikayesini anlatan "Hind Receb'in Sesi" filminin özel gösterimi, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyinde gerçekleştirildi.

Hind Receb'in katledilişinin 2. yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu'nun desteğiyle dün akşam düzenlenen gösterime yaklaşık 250 kişi katıldı.

Katılımcıların arasında filmin yapımcısı Nadim Cheikhrouha, AKPM üyeleri ve Konsey nezdindeki daimi temsilciliklerden yetkililer ile Sekretarya mensupları da yer aldı.

Gösterimin ardından Cheikhrouha ve çevrim içi katılımla filmin yönetmeni Kaouther Ben Hania, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, filmin gösterimi vesilesiyle Cheikhrouha'yı ağırladı.

Berset, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filmin gösteriminden önce Cheikhrouha ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bu film, Gazze'de başta çocuklar olmak üzere sivillerin karşı karşıya kaldığı gerçeği ve uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde onları koruma yükümlülüğünü hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

"Hind Receb'in Sesi"

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen, ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Receb'in Sesi" filmi, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü "Gümüş Aslan" da dahil olmak üzere 9 ödüle layık görüldü. Film, ayrıca Golden Globe "En İyi Film" ve Oscar "En İyi Yabancı Film" adayı oldu.

Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Receb'in hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta Hind Receb ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu, Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemede Receb ve ailesinin öldürüldüğü araca 335 merminin isabet ettiği belirlendi.

Kaynak: AA

