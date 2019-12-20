Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin çeşitli bölgelerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenleniyor.

Aralarında parlamento binasının yakınındaki Hindistan Kapısı, Eski Delhi'deki Jamia Camisi ve şehrin güneyindeki Jamia Millia Islamia Üniversitesinin bulunduğu çeşitli bölgelerde gösteriler devam ediyor.

Parlamento yakınında düzenlenen gösterilerde bir polis aracı ateşe verildi.

Eski Delhi'de yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocular polise taş fırlattı ve araçları ateşe verdi. Poliste göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Jamia Camisi'nde cuma namazı çıkışı düzenlenen gösterilerde sivil toplum örgütü Ambedkar Ordusu (Bhim Army) lideri Çandraşekar Azad, polis tarafından gözaltı için emniyete götürüldüğü sırada kalabalığın yardımıyla kaçtı.

Başkentin doğusunda Simapuri bölgesinde yaşanan protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Protestocular polise taş fırlattı.

Protestocuların toplandığı bölgelere yakın 16 metro istasyonu durağına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Keşmir Kapısı'nın yakınındaki Tis Hazari Mahkemesi önünde de bir araya gelen protestocular gösteri düzenliyor.

Uttar Pradeş'te 6 kişi öldü

Uttar Pradeş eyaletinin batı bölgelerinde cuma namazı sonrası başlayan gösteriler sürüyor. Eyaletin 15 bölgesinde göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Eyalet genelinde çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İki gün içinde eyalet genelinde ölenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 9'a yükseldi.

Bulandşahr'da protestocular, aralarında bir polis aracının da bulunduğu çeşitli araçları ateşe verdi.

Meerut'ta göstericiler polise taş fırlatırken, polis göz yaşartıcı gaz ve lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile protestoculara müdahale etti.

Maharaştra eyaletinin Pune şehrinde, binlerce kişi yasa karşıtı gösteri düzenliyor.

Tamil Nadu eyaletinin çeşitli bölgelerinde de cuma namazı çıkışı büyük çaplı gösteriler düzenlendi.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.