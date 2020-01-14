Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi, Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliğe karşı 3 gündür bir parkta oturma eylemi düzenliyor.

Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde oturma eylemi yapan yüzlerce kişinin protesto biçiminden etkilenen göstericiler, son 3 gündür eyaletin Prayagraj (Allahabad) şehrinde Mansur Ali Khan Parkı'nda eylemlerini sürdürüyor.

Göstericilerden biri, bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Hükümetten bir yetkili bizimle konuşuncaya kadar burada olacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Soyismi açıklanmayan Allahabad Üniversitesi öğrencilerinden Anjali de "Eğer konuşmazsak, ülke alevler içinde olacak." diye konuştu.

Soyadı açıklanmayan bir diğer gösterici ev kadını Fatima da soğuk havada çok sayıda kişinin dışarıda olduğuna işaret ederek, "(Hindistan Vatandaşlığı için) Ne kadar kanıt sunacağız? Biz burada Hindistan'da doğduk." ifadesini kullandı.

Kriket maçında protesto

Hindistan ile Avustralya arasında oynan kriket maçında bir grup öğrenci de protesto gösterisi düzenledi.

Mumbai'deki (Bombay) Wankhede Stadyumu'nda oynanan maçta öğrenciler, "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik (CAA), Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili'ne (NPR) Hayır" yazılı tişörtler giydi.

Öte yandan, başkent Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde, büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişinin, Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliğe karşı düzenlediği oturma eylemi, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.