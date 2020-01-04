Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe karşı kadınların oturma eylemi sürüyor - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde, büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişinin, Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliğe karşı düzenlediği oturma eylemi, 15 günü aşkın süredir devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı oturma eylemi düzenleyen yüzlerce Müslüman kadın, soğuk havaya rağmen 15 Aralık'tan bu yana protestosunu sürdürüyor.

Protestoculardan Firdevs Şafik, "Neredeyse evimden hiç yalnız çıkmam. Markete giderken bile eşim ya da oğlum bana eşlik eder. Bu yüzden başta burada olmakta zorlandım ama kendimi protestoya katılmaya zorunlu hissediyorum. Hükümet yüzünden protesto düzenlemek zorunda kaldık. Vatandaşlığımızı kanıtlayamazsak, ya gözaltı merkezine konulacağız ya da ülkeden sürgün edileceğiz. Şimdi haklarımız için mücadele etmek en iyisi." ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi merkezli Müslüman Kadınlar Forumu Kurucusu Seyida Hamid, protestoya katılan, çoğu ev hanımı bu kadınların "aktivist olmadığına" işaret ederek, "Bu kadınlar ilk kez, dini çizgilerin ötesine geçen ulusal bir mesele için dışarı çıktı ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Müslüman toplumun mağdur edilmesiyle ilgili bir konu olsa da bu hala seküler bir mesele." yorumunda bulundu.

Shaheen Bagh'daki oturma eylemi barışçıl şekilde sürüyor

BBC muhabirine göre, protesto başladığında kaç kadının orada olduğunu belirtmek zor olsa da kadınların sayısı giderek arttı ve Shaheen Bagh'daki protesto, barışçıl şekilde devam etti.

Protestocular, düzenledikleri oturma eylemiyle kimsenin hayatını sekteye uğratmak istemediklerini belirterek, eylemelerini barışçıl şekilde sürdürme sözü verdi.

Yevmiyeli bir işçi olan Rizvana Bani, gece gündüz protesto alanında bulunmaktan para kazanamadığını ancak aynı zamanda yasanın, kendisi ve ailesi için nelere yol açacağından da korktuğunu söyledi.

Hindu olsun, Müslüman olsun hepsinin Hindistanlı olduğunu vurgulayan Bani, "Vatandaşlığımızı ispat edecek dokümanları nereden ve nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Din temelinde bölünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir Hint olduğumu kanıtlamaya çalışarak ölmek istemiyorum"

Günlerdir protesto alanını terk etmeyen 70 yaşındaki Esma Hatun, "Bu ülkeyi terk etmeyeceğim ve bir Hint olduğumu kanıtlamaya çalışarak ölmek istemiyorum. Sadece ben değil, atalarım, çocuklarım ve torunlarım, hepimiz Hindistanlıyız ancak bunu kimseye kanıtlamak istemiyoruz." diye konuştu.

Göstericiler, söz konusu yasanın Müslümanları hedef aldığını ancak aynı zamanda herkes için bir tehdit olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencisi Hümeyra Sayid de "Bu yasa, anayasayı ihlal ediyor. Şu an Müslümanları hedef alıyor olabilir ama gitgide diğer toplulukları da hedef alacağına inanıyoruz. Bir Müslüman olarak, erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, toplum ve diğer herkes için burada olmam gerektiğini biliyorum." yorumunda bulundu.

Oturma eylemi, 15 Aralık akşamı başlamıştı

Haberde, kadınların oturma eylemine, başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına polisin sert müdahalede bulunduğu 15 Aralık akşamı başladığına da dikkati çekildi.

Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia ile Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin, yasa değişikliğine karşı 15 Aralık'ta düzenlediği protestolara polisin sert müdahalesi tepki çekmişti.

Jamia Millia Islamia Üniversitesi yetkilisi Waseem Ahmed Han, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, polisin üniversiteye zorla girdiğini, binanın camlarını kırdığını, öğrenci ve üniversite personelini darbettiğini ifade etmişti.

Polis şiddetine ve yasa değişikliğine karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı.

Müslümanlar, yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yüksek Mahkeme, Vatandaşlık Yasası'nın iptali davalarını ertelemişti

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 18 Aralık'ta federal hükümetten, Vatandaşlık Yasası'nın iptal edilmesiyle ilgili yapılan yaklaşık 60 başvuruya cevap vermesini isteyerek, anayasaya aykırılık iddiasıyla açılan iptal davalarının 22 Ocak'ta görülmek üzere ertelendiğini duyurmuştu.

İptal davası açan taraflar, göçmenlere vatandaşlık verilmesinde dinin kriter olamayacağını ve bunun Hindistan anayasasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu savunuyor.