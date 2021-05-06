Hindistan'dan hayrete düşüren görüntü! Yüzlerce kadın, kuralları hiçe sayarak yürüyüş yaptı

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor. Ülkedeki oksijen krizi nedeniyle ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor.

KORONAVİRÜSTEN KURTULMAK İÇİN YÜRÜYORLARMIŞ

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Başbakan Narendra Modi'nin de memleketi olan Navapura köyünde yüzlerce kadın Covid-19'u hiçe saydı. Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu tencereler ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınların tapınakta dua etmenin Covid-19'dan kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi. Yürüyüşe ait görüntülerin sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu.

OLAYLA İLGİLİ 23 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

CAN KAYBI 3 BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862'ye, toplam can kaybı ise 230 bin 10'a ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 300 bin üzerinde, günlük can kaybı ise 3 binin üzerinde seyrediyor.