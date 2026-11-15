Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü - Son Dakika
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Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

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Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü
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Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü
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Hindistan'da Kongre Partisi milletvekili Harish Dhami, Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami'nin katıldığı etkinlikte mikrofonunun kasıtlı olarak kapatıldığını öne sürerek ortalığı birbirine kattı. Öfkelenen siyasetçi mikrofonu fırlatırken sandalyelerin havada uçuştuğu olayın ardından Başbakan'a meydan okudu.

Hindistan'da düzenlenen bir etkinlikte söz almak isteyen siyasetçi Harish Dhami, konuşma sırası geldiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Dhami, mikrofonunun kapatıldığını ve bu nedenle konuşmasının engellendiğini iddia etti.

Yaşanan duruma sinirlenen siyasetçi, tepkisini sert hareketlerle gösterdi. Dhami'nin öfkesine hâkim olamadığı anlar dikkat çekti.

MİKROFONU FIRLATTI, SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Uttarakhand eyaletinin Pithoragarh bölgesindeki Jauljibi Fuarı'nda yaşanan olayda, Kongre Partisi milletvekili Harish Singh Dhami'nin tepkisi kısa sürede büyüdü. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami'nin fuarın açılışını gerçekleştirmesinin ardından söz almak isteyen milletvekili, mikrofonunun kapatıldığını öne sürdü.

Konuşmasına izin verilmediğini savunan Dhami, sahnedeki ses sistemi görevlileriyle tartışmaya başladı. Öfkesine hâkim olamayan siyasetçi, elindeki mikrofonu fırlattı. Arbede sırasında sandalyelerin ve sahne ekipmanlarının da savrulduğu görüldü. Milletvekilinin destekçilerinin de tartışmaya katılması üzerine polis ekipleri olaylara müdahale etti.

BAŞBAKANA MEYDAN OKUDU

Olayın ardından açıklama yapan Harish Singh Dhami, mikrofonunun kasıtlı olarak kapatıldığını iddia ederek bölge halkının sorunlarını dile getirmesinin engellendiğini savundu. Özellikle yol projeleri ve yerine getirilmeyen kalkınma vaatleri hakkında konuşmak istediğini belirten siyasetçi, Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami'ye tepki gösterdi.

Başbakanı korkaklıkla suçlayan Dhami, 2027 yılında yapılacak eyalet seçimlerinde kendisine karşı yarışması için meydan okudu.

YAŞANANLAR WWE SAHNELERİNİ ARATMADI

Sahnedeki tartışmanın büyümesi, mikrofonun fırlatılması ve sandalyelerin havada uçuşması, profesyonel güreş organizasyonu WWE'deki kavga sahnelerini hatırlattı. Olayın görüntüleri büyük dikkat çekerken milletvekilinin davranışları da tartışmalara neden oldu.

Dhami, daha sonra yaptığı açıklamada olay sırasında hata yapmış olabileceğini kabul ederek seçmenlerinden özür diledi. Ancak konuşmasının engellendiği yönündeki iddiasını sürdürdü. İktidardaki BJP ise milletvekilinin davranışlarını eleştirdi.

MilletvekiliHindistanSiyasetDünyaSon Dakika

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