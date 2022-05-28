Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor - Son Dakika
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Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor

28.05.2022 17:31
Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor

Eskişehir'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce motorunun çalınmasının üstüne şimdi de deposundan hurdalarını çaldılar.

Eskişehir'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce motorunun çalınmasının üstüne şimdi de deposundan hurdalarını çaldılar.

Eskişehir sokaklarında bisikletiyle hem çeşitli yerlerden plastik toplayan, hem de binaların içini ve kapı önlerini temizleyen 53 yaşındaki Zeliha Akbulut'un yaklaşık 4 ay önce ekmek teknesi olan motoru çalınmıştı. Olaydan sonra yetkililere gözyaşlarıyla seslenip gündeme gelen Akbulut'un sesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duymuştu. Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık için katkı sağlayan Akbulut'a motosiklet hediye ederek talihsiz kadının yüzünü güldürmüştü.

Yaşadığı hırsızlık olayından yaklaşık 4 ay sonra Akbulut'un bu sefer biriktirdiği hurdaları çalındı. Edinilen bilgiye göre olay, 25 Mayıs akşam saatlerinde gerçekleşti. Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta bulunan deposuna giden Akbulut, kapının açık olduğunu gördü ve kontrol etmek için içeri girdi. Hurda malzemelerinin çalındığını anlayan talihsiz kadın, polis ekiplerine olayı ihbar etti.

"Bu hırsızlar benden ne istiyor anlamıyorum"

Hırsızların artık peşini bırakmasını isteyen Akbulut, hurdalarından ve canından başka alınacak bir şeyi kalmadığını dile getirdi. Zararının yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 lira civarında olduğunu belirten Akbulut, "Alüminyum kutularım ve hurdalarım vardı, aylardır biriktiriyordum. Cebimde param bittiği için kendime harçlık yapabilmek için bugün satacaktım. Sabah geldim kapı ağızına kadar açık, içeri girdim alüminyum kutularım, bakırlarım, çamaşır kazanım vardı onları çalmışlar. Ben zor geçinen bir insanım, güçlüklerle para kazanıyorum. Çöpten hurda topluyorum, apartman temizliği yapıyorum, benim hayatım çok zor geçiyor. Ben çok sıkıntıdayım. Hırsızlardan tek dileğim benim peşimi bıraksınlar artık. Benim param yok, hiçbir şeyim yok, benim neyimi alacaksınız? Alırsanız bir canımı alırsınız, bir de hurdalarımı alırsınız, başka bir şeyim yok alınacak. Bu hırsızlar benden ne istiyor anlamıyorum. 2 bin, 2 bin 500 lira civarında zararım var, değerleri o kadardı. Hırsızların bulunmasını istiyorum, hırsızlardan şikayetçi olacağım ve bu şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim çünkü benim canım yandı, başkasının da yanmasın. Ben bunu istiyorum devlet büyüklerimizden" dedi. - ESKİŞEHİR

Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor
Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor
Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar bu kadının peşini bırakmıyor - Son Dakika


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