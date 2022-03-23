HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ

23.03.2022 11:16

BURSA'da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı yeniden yaptırılıp satışa çıkarılan 3 katlı bina, hırsızlar tarafından talan edildi.

BURSA'da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı yeniden yaptırılıp satışa çıkarılan 3 katlı bina, hırsızlar tarafından talan edildi. Kombi, doğal gaz peteği, elektrik tesisatları çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından bıkınca, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.

Binanın satışıyla ilgilenen emlakçı Mustafa Akkuyu, Satılık binayı görmek isteyenler için dairelerin içerisinden video çektik ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz dedi.

İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, 2020 yılında yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina satın aldı. Kaplanoğlu, evi teslim aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini yeniden yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı. Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Mustafa Akkuyu, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı. Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı. Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları söktü. Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.

'EVE GİRİLEMEDİĞİ İÇİN VİDEOLARINI GÖSTERİYORUZ'

Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti. Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu, Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı. Daha sonra satılık ilanı verdik. İlan verdikten 1 ay sonra hırsızlar girdi. Kombi tesisatını söküp, götürdüler. Daha sonra korkulukları söküp götürdüler. Elektrik tesisatlarını, doğal gaz peteklerini söktüler. Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü. Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz dedi.

'TRAJİKOMİK BİR OLAY'

Böyle bir olayla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik ise Trajikomik bir olay. Mal sahibi burasını alıp güzelce tadilat yaptırdı. Son zamanlarda artış gösteren basit hırsızlık olayları sonrasında evin içerisine girenler oldu. Kombiyi, petekleri çaldılar. Pencere korkuluklarını da kesip götürdüler. Mülk sahibi hırsızlık olaylarını önleyemeyeceklerini anlayınca içeriden duvar ördürdü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahalle muhtarı olarak çok üzgünüm. Bir şehrin ortasındayız. Şehrin merkezinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor ifadelerini kullandı.

HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ
HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ
HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ

YORUMLAR
500
3 bin konutlu sitede 'kaçtı' denilen yönetici site yönetimine gitti tartışma çıktı 3 bin konutlu sitede 'kaçtı' denilen yönetici site yönetimine gitti tartışma çıktı Makatına uyuşturucu saklamış! Operasyonla yakalanan kurye, ameliyata alındı! Makatına uyuşturucu saklamış! Operasyonla yakalanan kurye, ameliyata alındı!

İstanbul, Doğalgaz, Kombi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: HIRSIZLARDAN BIKTI, PENCERE VE KAPIYA İÇERİDEN DUVAR ÖRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement