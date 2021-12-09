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Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı - Son Dakika

Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

09.12.2021 14:29

Bursa'da 4 yıl önce engelli bir kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi engelli takliti yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı.

4 Aralık günü merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü sandalye çalındı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu hırsızın dikkat çekmemek için engelli kılığına girerek akülü sandalyeyle yolda ilerlediğini fark etti.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

İnceleme yapan ekipler hırsızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ele geçirilen akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Emniyet Müdürlüğü, Engelli, Aralık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı - Son Dakika
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