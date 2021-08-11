Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

İstanbul'da iş yeri hırsızlığına karışan H.S. (28), şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Hırsızlık şüphelisinin otobüste olduğu istihbaratını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde teyakkuza geçti. Bursa'dan Ankara istikametine giden otobüs, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahıs, ekiplerce gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA