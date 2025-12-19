39 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
39 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

39 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı
19.12.2025 09:49
39 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı
İstanbul'da alışveriş merkezlerinde cep telefonları çalan S.E. yakalandı, 39 suç kaydı var.

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde müşterilerin cep telefonu ve çantalarını çalan şüpheli yakalandı. 39 suç kaydı olduğu öğrenilen S.E.(28)'nin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da alışveriş merkezlerinde yaşanan cep telefonu ve çanta hırsızlıklarının ardından şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerin incelemelerinde alışveriş yaptıkları sırada mağdurların cep telefonlarının çalındığı görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde mağdurun arkasında bir süre bekleyen şüphelinin, bir anlık boşluktan faydalanarak montun cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü.

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde cep telefonunu çalan hırsız yakalandı: 39 suç kaydı var

39 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli S.E., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan S.E.'nin 39 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi. S.E.'nin 7 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında 6 cep telefonunun yanı sıra içinde para ziynet eşyalarının bulunduğu çantaları çaldığı belirtildi. Hakkında 8 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Hırsızlık, Alışveriş, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

