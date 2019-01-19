Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Güvenlik Kamerasından Kaçamadı

Hırsızlık Zanlıları Güvenlik Kamerasından Kaçamadı

1 saat önce

İstanbul polisi, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, kentteki 20 "otodan hırsızlık" ve "otodan hırsızlığa teşebbüs" olayını aydınlattı.

Hırsızlık Zanlıları Güvenlik Kamerasından Kaçamadı, System.String[]
İstanbul polisi, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, kentteki 20 "otodan hırsızlık" ve "otodan hırsızlığa teşebbüs" olayını aydınlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 13 Aralık 2018'de Fatih'te meydana gelen 3 "otodan hırsızlık" ve 2 "otodan hırsızlığa teşebbüs" olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bahse konu olaylarla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olaylarda kullanıldığı belirlenen araç, 14 Aralık 2018'de Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda görüldü, araçtaki A.A. (19) ve M.E.M. (17) ile aracın yanına geldikleri görünen A.P. (19) ve R.K. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan çalışmalarda 2 tornavida, 2 çift eldiven, 1 otomobil camlarını patlatmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yapılan araştırmalarda şüphelilerin Avcılar ve Bakırköy'de meydana gelen 15 ayrı "otodan hırsızlık" ve "otodan hırsızlığa teşebbüs" olaylarını gerçekleştirdikleri, araçlardan çaldıkları oto aksesuarlarını M.B.O. ve E.O'ya sattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.P, M.E.M, R.K. ve M.B.O. tutuklanırken, E.O. adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Fatih, İstanbul, 3. Sayfa
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