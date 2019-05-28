Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan aranan şüpheli polisten Fırat Nehri'ne atlayarak kaçtı

Hırsızlıktan aranan şüpheli polisten Fırat Nehri'ne atlayarak kaçtı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Vedat Ç., parkta denetim yapan polisleri görünce Fırat Nehri'ne atladı.

Hırsızlıktan aranan şüpheli polisten Fırat Nehri'ne atlayarak kaçtı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Vedat Ç., parkta denetim yapan polisleri görünce Fırat Nehri'ne atladı. Polislerin tekneyle yanına gittiği Vedat Ç. tekneye tutunarak kıya kadar geldikten sonra polisin elinden kaçmayı başardı.
Olay, akşam saatlerinde Birecik Sahil Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Vedat Ç., oturduğu parkta kimlik kontrolü yapan polisi görünce korkarak Fırat Nehri'ne atladı. Polis, yüzerek karşıya geçmeye çalışan Vedat Ç.'yi yakalamak için tekneye bindi. Vedat Ç., yanına gelerek teslim ol çağrısında bulunan polislerin bindiği tekneye tutunarak kıyıya kadar geldi. Sonra kendini suya bırakan Vedat Ç. tekne kıyıya yanaşana kadar yüzerek karaya çıktı ve kayıplara karıştı.
Polis, kaçan Vedat Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:04 Kaynak: DHA
Polis, Şanlıurfa, Birecik, Fırat Nehri, Güncel
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