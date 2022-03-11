Hırvatistan Devlet Başkanı Milanoviç: "Zagreb'de düşen İHA Ukrayna'dan gönderildi" - Son Dakika
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Hırvatistan Devlet Başkanı Milanoviç: "Zagreb'de düşen İHA Ukrayna'dan gönderildi"

11.03.2022 15:02

- Hırvatistan Devlet Başkanı Milanoviç: "Zagreb'de düşen İHA Ukrayna'dan gönderildi" Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna üzerinden topraklarına bir insansız hava aracının girdiğini ve bu hava aracının Zagreb yakınlarında düştüğünü açıkladı.

- Hırvatistan Devlet Başkanı Milanoviç: " Zagreb'de düşen İHA Ukrayna'dan gönderildi"

ZAGREB - Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna üzerinden topraklarına bir insansız hava aracının girdiğini ve bu hava aracının Zagreb yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle Polonya, Moldova, Slovakya ve Romanya gibi Ukrayna'ya komşu ülkelerde tedirginlik yaşanırken Ukrayna'ya sınırı bulunmayan Hırvatistan'dan iddia ortaya atıldı. Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna toprakları üzerinden havalanan bir insansız hava aracının NATO üyesi Macaristan üzerinden kendi topraklarına ulaştığını söyledi. Milanoviç, "Şuan bilinen, Ukrayna topraklarından gelen İHA'nın yakıtı bitince Zagreb'e düştüğüdür. Nasıl bir nesne olduğunu biliyoruz. Macaristan üzerinde 40 dakikadan fazla uçtu ve Hırvat hava sahasında 7 dakikadan az kaldı. Bu ciddi bir olay. Gerçekler ortaya çıkacak. Eski tip bir uçağın NATO üyesi ülkeler üzerinde havada 1 saatten fazla kalması nasıl mümkün olur da kimse bunu fark etmez?" ifadelerini kullandı. Milanoviç ayrıca insansız hava aracı ile ilgili incelemelerin sürdüğünü, Hırvatistan askeri uzmanlarının da soruşturmaya dahil olduğunu aktardı.

Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç kendi topraklarına düşen insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Öte yandan, Hırvatistan basını ise düşen dronun Sovyet yapımı bir Tu-141 tipi keşif aracı olabileceğini aktardı.

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İhlas Haber Ajansı, Hırvatistan, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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