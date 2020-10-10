Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol - Son Dakika

Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol

10.10.2020 20:43
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol, System.String[]

Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği 6. Olağan Kongrede Hüseyin Varol başkanlığa seçildi.

Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği 6. Olağan Kongrede Hüseyin Varol başkanlığa seçildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen Olağan Kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları MKYK üyesi Yusuf İbiş, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve partililer katıldı.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, " Bildiğiniz gibi kongreler parti içi demokrasinin güçlendirildiği kavga gürültünün olmadığı birlik, beraberlik kaynaşma örneğinin sergilendiği yerlerdir. Bizim davamızın kutsallığı, kendi nefsine hakim olmuş her daim teşkilatları için gecesini gündüzüne katan fedakar ve heyecanlı insanlardan oluşmasıdır. Şunu unutmayın ki partimizin istikbali siz gençlerin omuzlarındadır. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her daim gençlerin yanındadır. "Kapı kapı, sokak sokak bütün evlere girerek AK Parti'nin bayraklarını Kütahya'nın İncisi Borun Başkenti Hisarcık İlçesinin bütün sokaklarına asarak AK gençliğin sesini bütün Kütahya'ya ve Hisarcık'a duyuran gençler, Allah hepinizden razı olsun. Bu dava gençlerin omzunda büyüdü. Çünkü davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş büyük bir dava adamıdır. Yine gençlerin omzunda bu dava daha yükseklere çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle yürümüş bir liderdir" dedi.

"Davranışlarınız ecdadımıza yaraşır bir gençlik davranışı olmalıdır"

13 Eylül 2020 tarihinde yapılan kongrede ana kademe yönetimini oluşturduklarını ifade eden Başkan Ali Var, "İlçe Başkanı olarak sizlere her zaman her yerde her hususta yardımcı olmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Partimizin ilke ve prensipleri doğrultusunda sizlerle birlikte, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek bizlere verilen hedeflere zamanında ulaşma azim ve kararlılığındayız. Verilen görevleri gönüllülük esasından zorunluluk esası duygusuyla hareket ederek tamamlamalıyız. Bizim davranışlarımız ecdadımıza yaraşır bir gençlik davranışı olmalıdır. Sizler, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız ve dünya liderimiz örnek insan Recep Tayyip Erdoğan'ın gibi dik durmasını bilen gençler, her yerde tutum davranışlarımızla partimizi örnek davranışlarda temsil eden gençlik olmalısınız. Geleceğe dair projeleriniz olmalıdır. Hiçbir zaman teşkilattan ayrı bireysel hareket etmemelisin, Bu partiye neler katabileceğinizin hesaplarını yapmalısınız. Sizlerin partimizin gelecek istikbali olduğunu bir kere daha hatırlatır, yeni seçilecek başkanımıza ve yönetim kurulundaki arkadaşlara görevlerinde başarılar diler, herkese sevgi saygılarımı sunarım" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu

Yapılan seçim sonunda delegelerin tamamının oyunu alan Hüseyin Varol, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu ise Yasin Arhan Bülbül, İsmail Öz, Tolga Özçelik, Mehmet Türkel, Burak Uçar, Mehmet Yel, İbrahim Korkmaz, Mustafa Çalışkan, Ali Var, Rıza Durmaz, Yasin Aksulu, K.Tayyip Coşkun, Cengizhan Türkel ve Mehmet Çelik'ten oluştu.

Kongre sonunda eski Gençlik Kolları Başkanları Mevlüt Erdoğu ve Emre Sarıkaş'a partiye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. - KÜTAHYA

Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol

Hisarcık, AK Parti, Ali Var, Kütahya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol - Son Dakika


Son Dakika

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi         
19:19
Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı         
17:57
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
Ivana Sert, oğlu Ateş'in nafakasını az bulduğu için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı Ivana Sert, oğlu Ateş'in nafakasını az bulduğu için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı         
16:05
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı         
15:14
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 20:53:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei