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Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir yeni göreve başlayan öğretmenlerle birlikte ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğretmenlerin mezarları başında yapılan dua öncesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ölen öğretmenleri tanıtıcı bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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