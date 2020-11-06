Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret
06.11.2020 16:53
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi'nden oda başkanları ve bazı sendikaların başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi'nden oda başkanları ve bazı sendikaların başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.
Heyettekiler, deprem nedeniyle her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Tunç Soyer ise heyete teşekkür ederek, "İzmir'de birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" - İZMİR
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