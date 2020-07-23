"Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Bodrum'da sahnelendi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları (SAMDOB), Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Hisseli Harikalar Kumpanyası" adlı müzikali sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası", Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Haldun Dormen'in yazdığı, müziği Melih Kibar'a ait müzikal, Şahan Gürkan yönetmenliğinde ve Şebnem Şenel'in koreografisiyle sahnelendi.

Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolistinin başka bir yere transfer olmasının ardından kumpanyanın assolist arayışına girmesi ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen olayların konu edildiği müzikal beğeniyle izlendi.

Bodrum Kaleiçi etkinlikleri, 24 Temmuz'da "İlk nefes bir dokunuş Göbeklitepe" adlı konserle sona erecek.