Hitit Üniversitesinde "borun geleceği" ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hitit Üniversitesinde "borun geleceği" ele alındı

10.05.2022 19:00

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Türkiye'nin, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu, bu alanda yüzde 63 olan pazar payını yüzde 73 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Türkiye'nin, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu, bu alanda yüzde 63 olan pazar payını yüzde 73 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Keleşer, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen gençlik sohbetleri toplantısında, "Borun Geleceğini Tasarlamaktan Bor ile Geleceği Tasarlamaya" başlıklı bir sunum yaptı.

Dünyada 4,5 milyar ton bor rezervi olduğunu belirten Keleşer, "Ülkemizde 3,3 milyar ton bor rezervi var. Toplam rezervin yüzde 73'üne denk gelir. Kalan 1,2 milyar tonun yüzde 6'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüzde 6'sı Rusya'da, yüzde 5-6'sı Çin'de, yüzde 1-2'si Bolivya, Şili, Peru, Arjantin'de." dedi.

Dünya genelinde yılda ortalama 4 milyon ton bor kullanıldığını dile getiren Keleşer, şöyle devam etti:

"Bor nerelerde kullanılıyor? Yüzde 50 cam sektöründe kullanılıyor. 2021'de ilk kez gübrede kullanımı yüzde 16'ya ulaştı ve yüzde 15 olan seramik sektöründeki kullanımını geçti. Yüzde 20 de diğer sektörlerde kullanılıyor. Bu rakamlara bakarsanız Türkiye olarak tek başına biz dünyanın yaklaşık bin yıllık borunu verebiliriz. Türkiye'de hiç bor olmadığını düşünelim. Diğer ülkeler dünyaya yaklaşık 300-400 yıl bor verebilir."

Keleşer, borun kimi sektörler için "olmazsa olmaz", kimi sektörler için ise "olmasa da olur" durumunda bulunduğunu ifade ederek, "Bor, amiyane tabirle yancı bir ürün. Girdiği her yere yüzde 0,1 ile yüzde 16 arasındaki oranlarda girer. Bor bizim için neden önemli? Ne yapacağız bu kadar boru, sat sat bitmiyor. Satmamız lazım, paraya, katma değerli şeylere çevirmemiz lazım. Üretim çeşitliliğini, borun girdiği alanları artırmamız lazım." diye konuştu.

Eti Maden İşletmeleri olarak borun kullanım alanını geliştirmeye dönük araştırmalar yaptıklarını söyleyen Keleşer, şunları kaydetti:

"Borun bu yıl dünyada tüketiminin ilk defa 4,5 milyon tonu geçmesini bekliyoruz. Bundan sonra bor tüketiminin artış trendine girdiğini göreceğiz. Eti Maden tarihinde ilk defa 2021 yılında 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattı. Dünyada yaklaşık 4,1 milyon ton civarında bor kullanıldı. Bunun 2 milyon 630 bin tonunu biz sattık. Bu oran yaklaşık yüzde 63'e denk geliyor. Pazarımız yüzde 63, rezervimiz yüzde 73. ABD'nin rezervi yüzde 6, pazarı yüzde 24. Mottomuz 'hedef rezerv kadar pazar'. Rezervimiz yüzde 73, pazarımız da en azından yüzde 73 olsun."

Toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hitit Üniversitesinde borun geleceği ele alındı
Hitit Üniversitesinde borun geleceği ele alındı
Hitit Üniversitesinde borun geleceği ele alındı
Hitit Üniversitesinde borun geleceği ele alındı
Hitit Üniversitesinde borun geleceği ele alındı

YORUMLAR
500
Dünyanın 'en etkili' üniversiteleri arasında Ankara'dan 7 üniversite yer aldı Dünyanın 'en etkili' üniversiteleri arasında Ankara'dan 7 üniversite yer aldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesinde 'borun geleceği' ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
01:16 YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor
01:08 AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı!
01:06 Barcelona'nın yıldızı maç esnasında bilincini kaybetti! Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında ambulansa bindirildi
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 01:22:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hitit Üniversitesinde "borun geleceği" ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement