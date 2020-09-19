Hizan'da "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programa katılan Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gazilerle bir araya gelerek günlerini kutladı ve bir süre sohbet etti.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Erbaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, Hizan Gazi ve Şehit Aileleri Yardım Derneği Başkanı Ayhan Özdemir, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.