Hizan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Hizan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Hizan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık tarafından Bediüzzaman Ulu Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlithanlar tarafından Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi.

Bitlis Müftüsü Faysal Geylani, İdlib'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunduğunu, hatimlerin indirildiğini belirterek, "Allah bir daha bu acıları vatanımıza, milletimize, ordumuza yaşatmasın. Sınır dışında şu anda operasyonda olan ordumuzun dualarla yanında olmaya çalışıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet daim eylesin." dedi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği program, cuma namazının ardından ikramlarla program son buldu

Bitlis, Hizan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit olan askerlerimizin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı
İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]