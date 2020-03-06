Hizan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık tarafından Bediüzzaman Ulu Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlithanlar tarafından Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi.

Bitlis Müftüsü Faysal Geylani, İdlib'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunduğunu, hatimlerin indirildiğini belirterek, "Allah bir daha bu acıları vatanımıza, milletimize, ordumuza yaşatmasın. Sınır dışında şu anda operasyonda olan ordumuzun dualarla yanında olmaya çalışıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet daim eylesin." dedi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği program, cuma namazının ardından ikramlarla program son buldu