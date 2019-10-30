Son Dakika Haberleri: Hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkındaki iddianame tamam
Son Dakika Güncel Hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkındaki iddianame tamam

Hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkındaki iddianame tamam

7 dakika önce

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkındaki iddianame tamam, System.String[]

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 10 şüphelinin "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler Tren Teşkil Memuru O.Y., Hareket Memuru S.Y., Trafik kontrolörü E.E.E., YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı K.O., Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili E.T., YHT Trafik Servis Müdürü Ü.S., YHT Ankara Müdürü D.Y., Şube Müdürü R.K., TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı M.A. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetim Daire Başkanı E.T.A.'ın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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