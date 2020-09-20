"Hizmet ihracatı" için desteklere ulaşmak artık daha kolay - Son Dakika

"Hizmet ihracatı" için desteklere ulaşmak artık daha kolay

Ticaret Bakanlığı, firmaların desteklere daha kolay ulaşması ve yararlanması için hayata geçirdiği "Kolaydestek.gov.tr" uygulamasına "Hizmet ihracatı"nı da ekledi.

Ticaret Bakanlığı, firmaların desteklere daha kolay ulaşması ve yararlanması için hayata geçirdiği "Kolaydestek.gov.tr" uygulamasına "Hizmet ihracatı"nı da ekledi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Bakanlık, iç, dış ticaret ve gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, harcanan zaman ve maliyetin azaltılması, güvenli ve kayıtlı ticaretin artırılması için dijital uygulamalarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Geliştirdiği uygulamalarda saha ile birlikte hareket eden Ticaret Bakanlığı, yapılan birebir görüşmelerde ihracatçılara ihtiyacı olan her türlü kolaylığı sağlarken bir yandan da şirketlerin yurt dışına açılabilmesi için dijital uygulamalarıyla danışmanlık ve destekleriyle lokomotif görevini üstleniyor.

Bakanlık, dijital uygulamaları arasında ilk olarak 2018 yılında hayata geçirdiği Kolaydestek.gov.tr internet sitesi ile firmalara verilen destekleri derleyerek, şirketlerin bunlara ulaşmasını ve yararlanmalarını daha kolay hale getirdi.

Yapılan değerlendirmelerde ihracatçıların zorlandığı konuların başında destek mevzuatının yorumlanması olduğunun tespit edilmesi üzerine hayata geçirilen uygulama ile firmaların önündeki büyük bir bürokrasi yumağı çözülmüş oldu.

Bakanlık öncelikle mal ihracatına yönelik oluşturulan "Kolaydestek.gov.tr" internet sitesine şimdi de "Hizmet ihracatı" bölümünü ekledi. Böylelikle çeşitli sektörlerde mal ticaretiyle iştigal eden firmaların yanı sıra sağlık turizmi, lojistik ve eğitimden bilişime, yönetim danışmanlığına kadar pek çok farklı sektörün ihtiyaçlarına yönelik birçok destek mevzuatı "Kolaydestek"te yerini aldı.

Uygulamadan 336 bin firma yararlandı

Kolaydestek'te devlet desteklerinin yanı sıra yurt dışında müşteri bulmak ve pazarı öğrenmek, ürün kalitesi ispatına yönelik belge satın almak, müşteriye uygun kredi kullandırmak, küresel firmalarla çalışmak ve e-ticaret sitelerine üye olarak mal satmak gibi başlıklar da ihracatçılara rehber oluyor.

Ayrıca hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalar için hizmet sunum kalitelerini artırmak gibi birçok konu alt başlıklarıyla irdelenirken sitede yer alan her destek, görseller ve animasyonlarla açıklanıyor.

Firmaların destekler hakkında daha kolay bilgi edinmesi ve desteklerden faydalanan firma sayısının artırılmasını amacıyla hazırlanan web sitesi ile desteklerin kapsamı kolayca anlaşılabiliyor, başvuru süreçleri adım adım görülüyor. Başvuru evrakı doğrudan indirilebilirken desteklerle ilgilenen tüm personelin iletişim bilgilerine ulaşılabiliniyor.

Türkiye'nin ilk davranışsal kamu politikaları deneyinin de bir parçası olan Kolaydestek.gov.tr'den bugüne kadar 336 bini aşkın firma faydalanırken Kolaydestek üzerinden bilgi alan firmaların diğer firmalara kıyasla daha fazla destek başvurusunda bulunduğu tespit edildi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Hizmet ihracatı' için desteklere ulaşmak artık daha kolay - Son Dakika Ekonomi

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