HKP'den ABD'ye Venezuela Protestosu
HKP'den ABD'ye Venezuela Protestosu

HKP\'den ABD\'ye Venezuela Protestosu
04.01.2026 17:29
HKP üyeleri, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını protesto etmek için Ankara'da toplandı.

HALKIN Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela'ya yönelik saldırısını ABD Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

HKP üyesi bir grup, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, Venezuela'ya yönelik saldırıları protesto etti. 'Katil ABD Venezuela'dan defol' yazıyı pankart açan grup, 'Kahrolsun Amerikan emparyalizmi' sloganları attı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, ABD'nin Venezuela'ya karşı insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu kanlı zalim, doğal zenginliğe sahip bütün ülkeler için yağmanın, çıkarın, vurgunun ve haydutluğun temsilcisidir. Bu haydut devlet dünyada nereye adım atmışsa yanında ölüm meleğini de beraberinde götürmüştür. Adım attığı topraklarda yaşayan halklar için kan, gözyaşı, acılar, yokluklar, yoksulluklar onların kaderleri olmuştur. İşte haydut devlet ABD emperyalizmi ve onun faşist Devlet Başkanı Trump'ın Venezuela halkına ve önderliğine saldırıları, bu haydut devletin bütün insanlık dışı uygulamalarının bir kez daha tescillenmesidir" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptığı saldırının asıl nedeninin Venezuela'nın sahip olduğu doğal kaynaklar olduğunu söyleyen Kıran, "Emperyalist ABD bir taraftan Orta Doğu'nun petrol ve doğal kaynaklarına çöküyor bir taraftan da Latin Amerika ülkelerine ve halklarına saldırıyor. Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarına çökmek, yağmalamak, doğal zenginliğini yok etmek için hedef tahtasına koydu Venezuela'yı. Bunu açıkça dillendirmekten de artık çekinmiyorlar. ABD emperyalist alçağına karşı; bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak, her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA

Halkın Kurtuluş Partisi, Dış Politika, Venezuela, Ankara, Güncel

Son Dakika Güncel HKP'den ABD'ye Venezuela Protestosu - Son Dakika

SON DAKİKA: HKP'den ABD'ye Venezuela Protestosu - Son Dakika
